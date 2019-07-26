Румын Корнел Феруцэ занял должность и.о. гендиректора МАГАТЭ

Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии стал главный координатор МАГАТЭ Корнел Феруцэ.
Такое решение принял Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
Заседание проходило в закрытом для прессы режиме в штаб-квартире МАГАТЭ на территории Венского международного центра.
"После недавней смерти генерального директора Юкии Амано, с целью обеспечения надлежащего и бесперебойного функционирования агентства, Совет управляющих решил назначить г-на Корнела Феруцэ исполняющим обязанности генерального директора до тех пор, пока гендиректор не вступит в должность", - заявили в пресс-службе МАГАТЭ.
Ранее Корнел Феруце был постоянным представителем Румынии при международных организациях в Вене.
Согласно процедуре, кандидат на должность гендиректора организации определяется голосованием членов Совета управляющих. В дальнейшем эта кандидатура должна быть одобрена на ежегодном заседании генеральной конференции МАГАТЭ, которая в этом году запланирована на 16-20 сентября.
Напоминаем, руководитель Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался на 72-м году жизни. Он находился на посту гендиректора МАГАТЭ с 2009 года, а до тех пор представлял Японию в этой организации.