Румын Корнел Феруцэ занял должность и.о. гендиректора МАГАТЭ

Новости мира: Совета управляющих МАГАТЭ избрал Корнела Феруцэ исполняющим обязанности генерального директора.

Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии стал главный координатор МАГАТЭ Корнел Феруцэ.

Такое решение принял Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Заседание проходило в закрытом для прессы режиме в штаб-квартире МАГАТЭ на территории Венского международного центра.

"После недавней смерти генерального директора Юкии Амано, с целью обеспечения надлежащего и бесперебойного функционирования агентства, Совет управляющих решил назначить г-на Корнела Феруцэ исполняющим обязанности генерального директора до тех пор, пока гендиректор не вступит в должность", - заявили в пресс-службе МАГАТЭ.

Ранее Корнел Феруце был постоянным представителем Румынии при международных организациях в Вене.

Согласно процедуре, кандидат на должность гендиректора организации определяется голосованием членов Совета управляющих. В дальнейшем эта кандидатура должна быть одобрена на ежегодном заседании генеральной конференции МАГАТЭ, которая в этом году запланирована на 16-20 сентября.

Напоминаем, руководитель Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался на 72-м году жизни. Он находился на посту гендиректора МАГАТЭ с 2009 года, а до тех пор представлял Японию в этой организации.