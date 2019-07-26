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Путин получит приглашение Польши на торжества в Освенцим

Путин получит приглашение Польши на торжества в Освенцим
11:15 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: В Польше признают неоспоримый факт освобождения советскими войсками Аушвиц-Биркенау.

Польша намерена пригласить президента РФ Владимира Путина на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в начале 2020 года.

Об этом заявил спикер президента Польши Блажей Спихальский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.pl.

Ранее стало известно, что Польша не пригласила Путина на торжества в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

"Алгоритм отправки приглашений руководителям государств был следующий: мы высылаем приглашение для наших ближайших партнеров, для наших союзников, поэтому приглашения были отправлены всем руководителям государств-членов Европейского Союза, государств-членов НАТО, государств-членов Восточного партнерства" - сказал Спихальський.

По его словам, на сегодня уже есть ответы более чем 30 государств о том, что делегации на уровне президентов, премьер-министров или председателей парламентов примут участие в торжествах.

Без России: Путина не пригласили на историческое мероприятие в Польше

Спихальський отметил, что Владимиру Путину будет направлено приглашение на празднование 75-й годовщины освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау в начале 2020 года.

"Факт освобождения лагеря советскими войсками исторический, неоспоримый и здесь это сотрудничество и желание с нашей стороны абсолютные", - отметил он.

Стоит отметить, что в 2015 году Путину не направлялось приглашение на торжества к 70-й годовщине освобождения концлагеря.

Ранее сообщалось, польские власти считают неуместным присутствие президента РФ Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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Польша, Россия, Владимир Путин, Освенцим, Аушвиц- Биркенау.
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