Скачать
Пятница, 26.07.2019
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
Рост украинской экономики достиг 3% в годовом выражении
Рост украинской экономики достиг 3% в годовом выражении
Динамо представило Караваева и Кадири
Динамо представило Караваева и Кадири
Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях
Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях

В аэропорту Барселоны на выходных запланирована забастовка

В аэропорту Барселоны на выходных запланирована забастовка
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Пассажиры в Барселоне готовятся к транспортному коллапсу в связи с запланированной забастовкой в аэропорту Эль-Прат.

Около 1 тыс. авиарейсов могут быть отменены или отложены на выходных в Международном аэропорту Барселоны Эль-Прат из-за забастовки сотрудников крупнейшей испанской авиакомпании Iberia, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что проблема затронет как международные, так и внутренние рейсы.

В Минтрансе Испании потребовали, чтобы, несмотря на забастовку, на выходных авиакомпания осуществила как минимум 54% международных авиарейса и не менее 32% внутренних рейсов.

Сотрудники Iberia, среди которых - около 3 тыс. человек, работающих в наземной службе аэропорта Барселоны, недовольны условиями труда. В частности, они жалуются на сверхурочные часы работы и низкие зарплаты.

Пассажирам на чемоданах и лавочках пришлось ночевать в аэропорту Амстердама

В заявлении авиакомпании говорится, что забастовка продлится два дня - с 27 по 28 июля. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса и по возможности перебронировать билеты на другие даты.

Международный аэропорт Барселоны Эль-Прат считается вторым по пассажирообороту в Испании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Забастовка, Аэропорт, Барселона, Эль-Прат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
02 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
04 Привычки, которые могут испортить здоровье
05 Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе
Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь