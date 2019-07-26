В аэропорту Барселоны на выходных запланирована забастовка

Новости мира: Пассажиры в Барселоне готовятся к транспортному коллапсу в связи с запланированной забастовкой в аэропорту Эль-Прат.

Около 1 тыс. авиарейсов могут быть отменены или отложены на выходных в Международном аэропорту Барселоны Эль-Прат из-за забастовки сотрудников крупнейшей испанской авиакомпании Iberia, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что проблема затронет как международные, так и внутренние рейсы.

В Минтрансе Испании потребовали, чтобы, несмотря на забастовку, на выходных авиакомпания осуществила как минимум 54% международных авиарейса и не менее 32% внутренних рейсов.

Сотрудники Iberia, среди которых - около 3 тыс. человек, работающих в наземной службе аэропорта Барселоны, недовольны условиями труда. В частности, они жалуются на сверхурочные часы работы и низкие зарплаты.

В заявлении авиакомпании говорится, что забастовка продлится два дня - с 27 по 28 июля. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса и по возможности перебронировать билеты на другие даты.

Международный аэропорт Барселоны Эль-Прат считается вторым по пассажирообороту в Испании.