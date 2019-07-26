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ЕК готова говорить с Джонсоном о Brexit, но не готова менять соглашение

ЕК готова говорить с Джонсоном о Brexit, но не готова менять соглашение
16:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: ЕК готова обсуждать с Джонсоном Brexit, но не изменение соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Европейская комиссия готова обсудить сделку по Brexit и попытаться внести изменения в политическую декларацию, но не в соглашение по выходу Великобритании из ЕС, сообщила в пятницу официальный представитель ЕК Наташа Берто.

Такое заявление, по ее словам, сделал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Европейская комиссия в распоряжении Соединенного Королевства, чтобы попытаться внести изменения в политическую декларацию, касающуюся Brexit... Но чтобы это сделать, нужно согласие Соединенного Королевства на соглашение о выходе", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Она добавила, что ЕК открыта для дискуссии с Соединенным Королевством, "канал остается открытым", и Юнкер в телефонном разговоре подтвердил это Джонсону, если тот пожелает новых дискуссий.

Отвечая на вопрос о заявлении Джонсона, что британское правительство не будет выдвигать члена Еврокомиссии от Соединенного Королевства в состав будущей исполнительной коллегии ЕС, Берто отметила, что новый премьер Великобритании обязался вывести свою страну из ЕС к 31 октября, последнему дню полномочий действующей ЕК.

"В таком случае не будет необходимости в британском комиссаре в будущей коллегии", - объяснила пресс-секретарь, напомнив, что каждая страна ЕС представлена в ЕК одним комиссаром.

В ответ на дополнительный вопрос о том, какой может быть ситуация, если вдруг Великобритания будет все еще продолжать оставаться членом ЕС и 31 октября, Берто заявила: "Это гипотетический сценарий. Но не гипотеза, на основании которой работаем мы. Мы работаем, исходя из того, что Соединенное Королевство покинет нас 31 октября 2019 года. Ничто не говорит о том, что дела пойдут иным образом. Но если так случится, то, действительно, надо будет пересмотреть ситуацию, когда мы к этому придем".

Сделка по Brexit, заключенная Лондоном и Брюсселем, состоит из двух частей: политической декларации и соглашения о выходе из ЕС. 26-страничная политическая декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС вместе с почти 600-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые были согласованы на саммите ЕС осенью прошлого года.

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Политическая декларация является не носящим юридически обязательный характер документом, в котором обозначены планы отношений ЕС и Великобритании после Brexit.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС является юридически обязывающим документом, в котором обозначены условия выхода Великобритании из ЕС. ЕС отказывается возвращаться к переговорам по соглашению о выходе, но Лондон настаивает на этом, так как именно туда включено положение об ирландской границе, вызывающее недовольство у многих британских политиков.

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ЕС, Великобритания, Еврокомиссия, Brexit.
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