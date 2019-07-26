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Грузинский лари стремительно обесценивается после протестов в Тбилиси

Грузинский лари стремительно обесценивается после протестов в Тбилиси
16:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Грузии национальная валюта установила новый антирекорд.

Курс грузинской национальной валюты после стремительного падения в конце июня снова пошел на спад и сейчас достиг отметки в 2,99 лари за доллар в коммерческих банках.

Об этом сообщает грузинский канал Rustavi 2

"Грузинская национальная валюта лари стремительно обесценивается, достигнув в пятницу курса 2,99 лари за 1 доллар в коммерческих банках или 2,94 в обменниках", - говорится в сообщении.

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе обвинил в экономическом спаде и падении валюты, а также в организации массовых беспорядков в Тбилиси 20-21 июня бывшую партию власти "Единое национальное движение".

Как сообщалось, Национальный банк Грузии в конце июня отказался искусственно поддерживать курс лари путем продажи иностранной валюты, несмотря на шок для экономики, вызванный указом президента РФ Владимира Путина о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.

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В Тбилиси 20 июня начались массовые протесты из-за визита в парламент российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, коммунистом Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает оккупацию грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Митинг перерос в антиправительственные выступления, правоохранители применили спецсредства. Полиция задержала более 300 человек, 240 человек пострадали.

Ссылаясь на необходимость защиты российских туристов в Грузии, власти РФ запретила прямые полеты в страну с 8 июля. Российским туристическим операторам запретили продажу путевок, а правительству поручили эвакуировать россиян на родину. По оценке Нацбанка Грузии, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около 200-300 миллионов долларов.

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Инфляция, Грузия, Лари, Мамука Бахтадзе.
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