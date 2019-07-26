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Джонсон хочет завести собаку в своей новой резиденции

Джонсон хочет завести собаку в своей новой резиденции
17:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его партнерша Кэрри Симондс планируют взять питомца из приюта для собак, сообщает газета "Дейли телеграф".

По словам источников издания, пара хочет, чтобы вместе с ними в их новой резиденции - на Даунинг-стрит - жила собака.

При этом, ожидается, что это будет не щенок, а взрослая собака. Информации о том, какую породу хотят выбрать Борис Джонсон и Кэрри Симондс, пока нет.

Между тем, газета напоминает, что новому питомцу придется "найти общий язык" с котом Ларри, который поселился на Даунинг-стрит в 2011 году - задолго до прихода Джонсона ко власти.

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У Ларри, в отличие от будущей собаки Джонсона, есть "государственная" должность: он отвечает за борьбу против мышей в резиденции премьера. Поэтому Ларри живет на Даунинг-стрит вне зависимости от того, кто возглавляет правительство.

На этой неделе Джонсон с большим отрывом победил в гонке за должность премьер-министра, набрав 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии. Предыдущий премьер Тереза Мэй покинула свой пост из-за того, что не смогла получить поддержки в британском парламенте по вопросу Brexit.

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Великобритания, Борис Джонсон, Собака, Даунинг-стрит.
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