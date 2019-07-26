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Румыния запретила транспортировку по Дунаю военной техники из РФ в Сербию

Румыния запретила транспортировку по Дунаю военной техники из РФ в Сербию
18:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: МИД Румынии подтвердил запрет на транзит военной техники из России в Сербию по Дунаю.

Министерство иностранных дел Румынии подтвердило, что запретило транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю, говорится в соответствующем заявлении ведомства.

Накануне МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории.

"Согласно действующим правилам, для выдачи транзитной лицензии на перевозку военных грузов должны быть выполнены определенные условия. Среди этих условий числится в том числе и то, что лицензия может быть выдана только румынскому оператору, который может оказывать такие услуги по транспортировке груза", - говорится в документе МИД Румынии.

В нём отмечается, что "это условие не было соблюдено, и лицензия не могла выдаваться".

Также в заявлении говорится, что "лицензия не могла выдаваться из-за санкций, которые приняты Европейским союзом против России". Это решение Совета ЕС стало частью внутреннего законодательства Румынии.

"Это условия не были выполнены в данном случае, поэтому соответствующие органы Румынии не могли выдать такую лицензию", - подчеркивается в документе.

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Накануне Сербия обвинила Румынию в нарушении Дунайской навигационной конвенции после блокирования перевозки бронетехники и танков из России. Речь идет о 30 танках Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2, которые были доставлены на ремонт и модернизацию в Россию. После проведения работ техника должна вернуться в Сербию. По некоторым данным, переправить также предстоит шесть модернизированных истребителей МиГ-29, и четыре вертолета Ми-17 и Ми-35.

Румынский информационный телеканал Digi-24 сообщил о том, что часть военной техники была задержана на территории Румынии.

В то же время, румынский телеканал Antena 3 утверждает, что лицензия на транспортировку не была выдана Румынией, а потому технику не отправляли по Дунаю. По данным телеканала, танки и бронетранспортеры были доставлены в Белград транспортными самолетами еще в начале недели.

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Румыния, Сербия, Россия, Дуная.
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