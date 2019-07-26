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В "Слуге народа" опровергли информацию о переговорах с Госдумой РФ

В "Слуге народа" опровергли информацию о переговорах с Госдумой РФ
17:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: В партии заявили, что Слуга народа" и ее будущие депутаты не ведут никаких консультаций с депутатами Госдумы и другими представителями власти РФ.

Партия "Слуга народа", а также избранные от нее народные депутаты, не проводили никаких консультаций с представителями российской законодательной или исполнительной власти, подчеркивают в партии.

"Мы не планируем таких консультаций и в будущем, за исключением устоявшихся международных форматов, в рамках которых подобного рода контактов нельзя избежать", - заявили в партии.

В "Слуге народа" указали, что переговоры с Россией от имени Украины могут вести только президент Украины или лица, уполномоченные на такие переговоры в соответствии с его распоряжениями и действующим законодательством.

"Избранные от партии "Слуга народа" депутаты предупреждены о недопустимости личных контактов с действующими представителями российской власти. Даже попытки установить подобные контакты будут рассматриваться как нарушение фракционной дисциплины и принципов партии", - пояснили в политсиле.

Позиция "Слуги народа" в отношении контактов с представителями российской власти может быть изменена только в случае достижения прогресса в деэскалации ситуации в отношениях между странами – освобождения украинских моряков, военнопленных и политзаключенных, и устойчивого прекращения огня на Донбассе, отметили в партии.

26 июля председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выразил готовность к обмену визитами между парламентами России и Украины и налаживанию полномасштабных контактов.

В Госдуме РФ "вышли на связь" с некоторыми депутатами "Слуги народа"

"Некоторые (из украинских депутатов Верховной Рады нового созыва - ред.) уже вышли на связь и начинаем работать", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос "Интерфакса" о контактах с новым составом Верховной Рады.

Отвечая на вопрос о том, кто именно выходил на контакты с депутатами Госдумы, он сказал: "Я имею в виду именно блок Зеленского ("Слуга народа" – ред.), но я не буду называть имен, также я, если позволите, не буду называть имен по понятным причинам некоторых конгрессменов США, с которыми мы также находимся в тесном контакте".

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Россия, Госдума, РФ, "Слуга народа".
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