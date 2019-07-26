В Госдуме РФ "вышли на связь" с некоторыми депутатами "Слуги народа"

Новости Украины: Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заговорил о желании "подружиться" с партией "Слуга народа".

В Госдуме РФ заявили о желании наладить контакты с партией "Слуга народа", получившей большинство по итогам выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом журналистам сказал глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

"Необходимо встречаться, и встречаться не только в Страсбурге. Необходимо возобновить контакты", - сказал Слуцкий, добавив, что это будет "лучшим ответом" тем, кто старается "поссорить Украину и Россию".

Он подчеркнул: "Ждем инициатив от партии Зеленского". "Мы будем готовы к масштабным контактам, ровно к таким, к каким готов сегодня Киев", - сказал Слуцкий.

По его словам, переговоры с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже ведутся.

Как заявил Слуцкий, некоторые избранные народные депутаты от "Слуги народа" "вышли на связь". При этом он отказался называть их фамилии "по понятным причинам", "учитывая непростую ситуацию в Киеве, в том числе на площадке Верховной Рады нового созыва".

"Давайте не будем этих людей подставлять", - сказал Слуцкий.

По его словам, эти депутаты являются "форвардами в новом парламентском большинстве" по здравому подходу к взаимодействию с Россией и ее парламентом.