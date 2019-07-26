Скачать
Пятница, 26.07.2019
Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко
Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко
В зоне ООС с полуночи сохраняется тишина
В зоне ООС с полуночи сохраняется тишина
Динамо представило Караваева и Кадири
Динамо представило Караваева и Кадири
Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях
Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях

Климкин назвал регионы, которые будет "выдергивать" Путин

Климкин назвал регионы, которые будет "выдергивать" Путин
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Глава украинского МИД Павел Климкин заявил о растущей угрозе федерализации Украины со стороны России.

Угроза федерализации Украины по российской модели пока является крупнейшей за всю историю независимости, и за этим стоят реальные сценарии откалывания от нашей страны различных регионов.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время публичной дискуссии в Veteran Hub, сообщает корреспондент.

"Угроза (федерализации Украины. - ред.), безусловно, есть. Россия будет пробовать провоцировать не один большой конфликт, а много разных региональных конфликтов, и таким образом будет пытаться откалывать разные регионы. Я вообще считаю, что сейчас угроза федерализации нашей страны по российской модели самая большая за все годы независимости Украины. И это не какая-то абстрактная угроза, за этим стоят серьезные сценарии", - сказал Климкин.

Климкин о "паспортизации" ОРДЛО: Это послание Путина Западу

Он спрогнозировал, что ближайшие годы будут "очень серьезными", поскольку Путин будет пытаться "выдергивать Донбасс, выдергивать Украинский Юг". В этом контексте Климкин отметил, что, по его мнению, украинский Юг более рискованный с точки зрения российской пропаганды, "чем, условно, Харьков".

Климкин: В НАТО нет консенсуса относительно членства Украины

"Наш основной вызов на ближайшие годы - это одновременно "передолбать" то, что мы имеем здесь, внутри Украины, и в конце концов сказать себе: Если мы европейцы и хотим в ЕС, а мы хотим в ЕС, то давайте сначала сами станем Европой", а во-вторых, не дать Путину "раздолбать" Украину", - резюмировал министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, МИД Украины, Павел Климкин, федерализация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
02 Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
03 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
05 Привычки, которые могут испортить здоровье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе
Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
Кенсингтонский дворец рассказал, колет ли Кейт Миддлтон ботокс
Кенсингтонский дворец рассказал, колет ли Кейт Миддлтон ботокс
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь