Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 26.07.2019
Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет улучшить имидж Украины
Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет улучшить имидж Украины
Зидан рассказал о будущем Лунина
Зидан рассказал о будущем Лунина
Победитель Евровидения-2017 выступит в Украине
Победитель Евровидения-2017 выступит в Украине

Климкин: В НАТО нет консенсуса относительно членства Украины

Климкин: В НАТО нет консенсуса относительно членства Украины
22:32 Чт, 25 Июль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Павел Климкин считает, что движение Украины на пути в Евросоюз в следующие 3-5 лет покажут, есть ли у страны шанс попасть в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что от динамики евроинтеграционных стремлений Украины в следующие 3-5 лет будет зависеть, станет ли страна частью Европейского Союза.

"Есть шанс, что мы никогда не успеем к последнему вагону, поскольку ЕС становится все более сложным, евроскептичным, скептичным к расширению. Поэтому от того, как мы будем двигаться следующие 3-5 лет, может зависеть, попадем ли мы туда (в ЕС - ИФ) вообще или нет", - сказал министр на публичном обсуждении деятельности МИД с ветеранами в четверг в Киеве.

Он уточнил, что речь идет о минимально 15-летнем сроке вступления Украины в ЕС.

Климкин отметил, что в Альянсе также нет единства относительно членства Украины.

Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет улучшить имидж Украины

"Даже если мы достигнем стандартов НАТО в сфере безопасности и обороны, скажем, что у нас стабильная демократия и верховенство права, у нас все равно будет отношение ряда европейских стран, которые будут оглядываться на Россию, например. Поэтому сегодня мы должны сказать честно - в НАТО нет консенсуса относительно нашего членства", - добавил Климкин.

При этом дипломат отметил, что у Украины есть шанс стать частью Альянса раньше, чем через 15 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Павел Климкин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
02 4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
03 Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
04 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля
05 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Суд продлил арест трем обвиняемым в харьковском теракте
Суд продлил арест трем обвиняемым в харьковском теракте
ЦИК обработала 99,94% протоколов: &quot;Слуга народа&quot; набирает 43,16% голосов
ЦИК обработала 99,94% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов
ЦИК к вечеру 25 июля приняла протоколы от 116 окружных избиркомов
ЦИК к вечеру 25 июля приняла протоколы от 116 окружных избиркомов
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 июля
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь