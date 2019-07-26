Франция предостерегает Джонсона от игр с вопросом границы Ирландии

Новости мира: Франция предостерегает Джонсона от "игр" с ирландской границей.

Французское правительство призвал нового британского премьера Бориса Джонсона воздержаться от "игр" с ирландской границей.

Об этом пишет The Guardian.

"Французское правительство предостерегает Бориса Джонсона от игр с вопросом границы с Ирландией после того, как новый британский премьер-министр предложил убрать из соглашения о Brexit механизм backstop", - говорится в сообщении.

Министр европейских и иностранных дел Франции Амели де Моншалин заявила, что обе стороны должны избегать "игр и провокаций" за три месяца до выхода Великобритании из ЕС.

Де Моншалин заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с Джонсоном во Франции в ближайшее время, но позицию относительно соглашения о Brexit, согласованную с предыдущим правительством, не будут изменять.

"Всегда говорилось, что если Великобритания хочет выйти из Европейского Союза и если они хотят сделать это упорядоченно, то лучшее соглашение для этого уже наработано", - сказала Де Моншалин.

Как сообщалось, механизм backstop призван предотвратить установление жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией, которая принадлежит Британии, и является наиболее спорной частью соглашения о Brexit для британских парламентариев. Они опасаются, что этот механизм отлучит Северную Ирландию от остального Соединенного Королевства. Правительство Джонсона не имеет большинства в парламенте, поэтому опирается на поддержку десяти североирландских депутатов, которые категорически выступают против backstop.

В четверг, впервые в должности премьера выступая в парламенте, Джонсон заявил, что из соглашения о Brexit необходимо убрать backstop - только тогда, по его словам, будет возможен упорядоченный выход Британии из ЕС.

В целом Джонсон пообещал договориться о новом соглашении по Brexit менее чем за 99 дней и предупредил: если лидеры ЕС откажутся, то Объединенное Королевство выйдет без соглашения.