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Полковник австрийской армии шпионил на россиян 30 лет

Полковник австрийской армии шпионил на россиян 30 лет
21:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Австрийский полковник долгое время шпионил на российскую военную разведку.

Офицер австрийской армии, который был завербован ИГРУ еще в 1987 году, использовал для контактов со своим российским куратором не только радиосвязь, и сложную систему спутниковой связи, но и другие новейшие технологии шпионажа.

Об этом говорится в сообщении для СМИ земельного управления полиции Зальцбурга.

"Для транснациональной шпионской деятельности шпион в федеральной армии и российский офицер-куратор использовали не только шпионскую радиосвязь и очень сложную спутниковую связь, а также другие современные шпионские технологии, которые требовали регулярного обучения шпиона и соответствующих инструктажей офицера-куратора", - заявили в полиции.

Австрийской контрразведке путем специальных методов удалось проанализировать и изучить эти устройства".

Также сообщается, что российская военная разведка завербовала австрийского офицера еще в 1987 году: "После первого известного контакта в 1987 году полковник шпионил в пользу российской военной разведки и передавал своему связном офицеру информацию военного характера об австрийской федеральной армии, прежде всего, об особенностях систем вооружения и задаче сухопутных и военно-воздушных сил".

Выйти на след шпиона в австрийской армии, который 30 лет работал на русских, удалось благодаря иностранной спецслужбе, "зафиксировавшей оперативную встречу шпиона из федеральной армии и его российского офицера-куратора". Во время этой встречи австрийский полковник получил от российского связного 30 тыс. евро наличными в качестве оплаты за предоставленную информацию.

В дальнейшем офицер из Зальцбурга продолжал свою шпионскую деятельность в пользу ГРУ в течение трех десятилетий своей службы в австрийской армии, за что в целом мог получить от россиян "сотни тысяч евро".

Имя обвиняемого в шпионаже 70-летнего австрийского полковника не разглашается. Некоторые СМИ сообщают только имя и первую букву фамилии – "Мартин Д." С ноября 2018 г., пока длится следствие, он находится в досудебном заключении в Зальцбурге.

Как сообщила полиция 25 июля, отставной армейский полковник "молчит по поводу дальнейших собранных обвинений в преступных действиях, фактов и результатов расследования, за исключением первых показов". Расследование проводит земельное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Зальцбурга (региональное отделение австрийской полицейско-контрразведывательной службы последовательные построения тест проверки) в постоянном контакте и согласовании с прокуратурой Зальцбурга.

В четверг, 24 июля стало известно, что полиция Австрии объявила в национальный и международный розыск офицера военной разведки РФ 65-летнего Зайцева Игоря Егоровича, который был куратором отставного полковника австрийской армии, задержанного ранее по обвинению в шпионаже.

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"Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении внутри страны секретной деятельности российской военной спецслужбы "Главное разведывательное управление" (ГРУ, далее - ГУ) в ущерб Республики Австрия", - сообщалось на сайте МВД в разделе "Розыск". Международный ордер на арест выдан прокуратурой Зальцбурга.

"Грушник" проходит по делу "разглашение государственных секретов, тайной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, умышленном разглашении военной тайны".

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Россия, Австрия, Шпионаж.
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