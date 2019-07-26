ЕС отреагировал на решение США восстановить смертную казнь

Новости мира: ЕС осудил решение США восстановить смертную казнь на федеральном уровне.

Европейский Союз осудил решение департамента юстиции США о возобновлении применения смертной казни на федеральном уровне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС, обнародованном на сайте ведомства в пятницу.

"После фактически 16-летнего моратория, департамент юстиции США вчера объявил, что федеральное правительство восстановит смертную казнь. Такое решение противоречит растущему тренду об отмене смертной казни как в США, так и во всем мире", - говорится в комментарии.

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, которое отражено в Универсальной декларации прав человека, и является жестким, бесчеловечным и унизительным наказанием", - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь отмечает: Евросоюз решительно выступает против смертной казни и будет продолжать добиваться его отмены во всем мире.

Как сообщает "Голос Америки", смертная казнь на федеральном уровне была отменена в США в 1972 году, после того как Верховный суд признал ее "дискреционным наказанием". Но позже, в 1988 году, она была частично восстановлена, что привело к смерти трех заключенных.

США - единственная из западных стран, где до сих пор объявляют смертные приговоры. В двадцати девяти штатах действуют законы о смертной казни. В прошлом году в США были казнены 25 заключенных, приговоренные к смертной казни.

Федеральное бюро тюрем США возобновит практику смертной казни. В ближайшие месяцы планируется казнить пятерых заключенных, приговоренных к смертной казни и осужденных за убийство, сообщило в четверг Министерство юстиции.