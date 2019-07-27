Скачать
Суббота, 27.07.2019
Кандидаты на пост глав Минздрава и МОН: ответ главы штаба "Слуги народа"
Кандидаты на пост глав Минздрава и МОН: ответ главы штаба "Слуги народа"
Скниловская трагедия: сегодня 17 годовщина ужасной катастрофы
Скниловская трагедия: сегодня 17 годовщина ужасной катастрофы
Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу
Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу

Джонсон и Трамп встретятся на саммите G7

Джонсон и Трамп встретятся на саммите G7
12:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира: США и Великобритания начнут переговоры по обширному соглашению о свободной торговле сразу после Brexit.

США и Великобритания начнут переговоры по обширному соглашению о свободной торговле сразу после выхода Лондона из состава Европейского Союза.

Об этом договорились президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонной беседы в пятницу, 26 июля, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, собеседники сошлись во мнении, что "Брекзит" предлагает беспрецедентную возможность для экономического сотрудничества между США и Великобританией, поэтому переговоры следует начать "как можно скорее" после выхода страны из ЕС.

После этого разговора Трамп несколько раз похвалил Джонсона.

"Предсказываю, что он будет отличным премьер-министром Великобритании. Он отличный парень. Он - мой друг", - отметил Трамп.

В заявлении пресс-службы британского премьера подчеркнули, что политики "с нетерпением" ожидают их личной встречи на саммите G7 во французском Биаррице в конце лета.

Турция пересмотрит соглашение о закупке 100 самолетов Boeing в случае санкций США

Напомним, Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля, одно из его главных обещаний - реализовать "Брекзит" при любых обстоятельствах до 31 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Великобритания, Борис Джонсон, Дональд Трамп, G7, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
02 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
03 Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
04 Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
05 Гороскоп на завтра, 27 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве стартовал Крестный ход УПЦ МП
В Киеве стартовал Крестный ход УПЦ МП
Джонсон и Трамп встретятся на саммите G7
Джонсон и Трамп встретятся на саммите G7
Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
Волкер - о подготовке визита Зеленского в США
Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд
Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь