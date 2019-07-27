Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинения за протесты в Тбилиси

Бывшему министру обороны Грузии и лидеру оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклию Окруашвили предъявлено обвинение по делу о беспорядках в столице Тбилиси 20-21 июня.
Об этом сообщает интернет-издание Грузия-онлайн со ссылкой на адвоката экс-министра Мамуку Чабашвили.
"В управлении полиции Тбилиси официально предъявлено обвинение бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили", - говорится в сообщении.
По словам адвоката, Окруашвили не изменил своей позиции и вины не признает.
Ираклий Окруашвили был задержан 25 июля по делу о событиях, развернувшихся перед зданием парламента Грузии 20-21 июня 2019 года. Бывший министр обвиняется в организации группового насилия, руководстве им и участии в нем.
По версии правоохранительных органов, Окруашвили призывал участников акции и сам пытался проникнуть в здание парламента, а также принимал участие в "различных групповых насильственных действиях".