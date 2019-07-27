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Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинения за протесты в Тбилиси

Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинения за протесты в Тбилиси
14:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Ираклия Окруашвили обвиняют в организации группового насилия, руководстве им и участии в нем.

Бывшему министру обороны Грузии и лидеру оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклию Окруашвили предъявлено обвинение по делу о беспорядках в столице Тбилиси 20-21 июня.

Об этом сообщает интернет-издание Грузия-онлайн со ссылкой на адвоката экс-министра Мамуку Чабашвили.

"В управлении полиции Тбилиси официально предъявлено обвинение бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, Окруашвили не изменил своей позиции и вины не признает.

Ираклий Окруашвили был задержан 25 июля по делу о событиях, развернувшихся перед зданием парламента Грузии 20-21 июня 2019 года. Бывший министр обвиняется в организации группового насилия, руководстве им и участии в нем.

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По версии правоохранительных органов, Окруашвили призывал участников акции и сам пытался проникнуть в здание парламента, а также принимал участие в "различных групповых насильственных действиях".

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Грузия, Протесты, Тбилиси, Ираклий Окруашвили.
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