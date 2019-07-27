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Исследовательская группа Bellingcat подверглась кибератаке со стороны России

Исследовательская группа Bellingcat подверглась кибератаке со стороны России
15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Основатель Bellingcat обвинил РФ в кибератаках на исследовательскую группу.

Британский журналист и основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хоггинс заявил, что российские хакеры, вероятно, связаны с кибератаками на эту группу, расследующую резонансные события.

"Bellingcat считает себя мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России. Я полагаю, что частота атак, осуществляемых российскими агентами, - будь то хакеры, тролли или СМИ - позволяет оценить влиятельность ресурса", - написал Хоггинс в своем "Твиттере".

По его словам, Bellingcat в настоящее время занимается расследованием отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Кроме того, кибератаки могут быть связаны с пятилетней годовщиной крушения над Украиной пассажирского самолета рейса MH17, в котором западные страны обвиняют Россию, уверен Хоггинс.

В "Твиттере" Bellingcat уточняется, что объектом кибератак стал, в частности, сервис веб-почты ProtonMail. Он отличается от многих других почтовых сервисов тем, что письма между его пользователями всегда шифруются автоматически. Сервис ProtonMail используется сотрудниками Bellingcat для повышения безопасности переписки.

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Bellingcat - исследовательская группа, основанная в 2014 году британским журналистом Элиотом Хиггинсом. По словам ее создателей, Bellingcat публикует результаты журналистских расследований, которые касаются резонансных событий.

В мае этого года Bellingcat обнародовала данные 12 человек, которые, по ее утверждениям, имели отношение к гибели рейса MH17 в 2014 году.

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Россия, Кибератака, Bellingcat, Элиот Хоггинс.
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