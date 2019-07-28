Министр обороны Молдовы считает РФ "надежным союзником"

Новости мира: Министр обороны Молдовы Павел Войку: Россия является надежным союзником нашей страны.

Молдавский министр обороны Павел Войку назвал Россию надежным союзником и “гарантом стабильности” во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает УНН со ссылкой на молдавские СМИ.

"Россия является надежным союзником Республики Молдова. Для нас это очень важно. Сегодня для нас также очень важно поддерживать нашу стабильность, укреплять дружбу со всеми странами и не дружить ни с кем против кого-либо еще", - сказал Павел Войку, бывший советник по особым поручениям Игоря Додона и министр обороны в правительстве Майи Санду, передает AccentTV.

Министерство обороны РМ также сообщает, что глава ведомства обсудил в Москве ситуацию на складах и урегулирование приднестровского конфликта.

Премьер-министр Молдовы Май Санду позже отметила, что визит Войку в Москву не несет угрозы для развития сотрудничества Молдовы и НАТО.

"Будьте спокойны, своими действиями министр не может отстранить Молдову от своих обязательств уже и с Соединенными Штатами, и внутри Программы сотрудничества с НАТО", - сказала Санду.

Напомним, российские войска расположены на территории Республики Молдова в Приднестровье с 1992 года, несмотря на усилия Кишинева их вывести.