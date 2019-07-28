Комиссия по СВПД проведет заседание в Вене

Новости мира: В Вене состоится заседание комиссии по СВПД.

Внеочередное заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий состоится в Вене в воскресенье.

Как сообщили ранее в Европейской внешнеполитической службе, заседание созывается по просьбе Франции, Германии, Великобритании и Ирана. По сообщению ЕВС, на совещании будут рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением СВПД во всех его аспектах.

Председательствовать на заседании комиссии от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини будет генеральный секретарь ЕВС Хельга Шмид. Во встрече примут участие Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран.

Как сообщил ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сессия совместной комиссии "предоставит возможность для обмена мнениями о положении дел с выполнением как ядерных, так и экономических аспектов "ядерной сделки"".

Предыдущее заседание совместной комиссии участников СВПД: России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции - состоялось 28 июня в Вене.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой сделки, а также восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные. Евросоюз ради спасения соглашения пообещал разработать и запустить специальный платежный механизм для расчетов с Ираном, однако до сих пор этот механизм не заработал, прежде всего, в отношении экспорта иранской нефти.

Со своей стороны, Тегеран 8 мая этого года дал европейцам 60 дней на то, чтобы они выполнили свои обещания. Иранская сторона при этом заявила, что в противном случае начнет с 7 июля наращивать уровни обогащения урана и возобновит модернизацию тяжеловодного реактора в Араке в рамках курса по сокращению своих обязательств по СВПД.

По итогам заседания комиссии 28 июня ЕС объявила о запуске механизма расчетов с Ираном INSTEX, однако Тегеран заявил, что этих действий недостаточно для спасения сделки. 7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран приступил ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД, повысив до 4,5%, то есть сверх допустимого сделкой, уровень обогащения урана в связи с тем, что европейские страны в течение отведенных им 60 дней не выполнили свои обязательства. Тегеран дал европейским странам еще 60 дней на выполнение его экономических требований.