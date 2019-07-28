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Столтенберг: Члены НАТО должны готовиться "к смерти" ракетного договора

Столтенберг: Члены НАТО должны готовиться "к смерти" ракетного договора
05:14 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Члены Североатлантического альянса должны готовиться "к смерти" ракетного договора.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны - члены НАТО готовиться к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Соответствующее заявление Столтенберг сделал в интервью Der Spiegel, выдержки из которого журнал публикует в пятницу, 26 июля, пишет DW.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД", - заявил он.

"Если РФ не сделает этого до 2 августа, договор "умрет", - предупредил Столтенберг.

Ранее в комментарии газете Frankfurter Allgemeine Zeitung генсек альянса писал, что "Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу нашей безопасности".

"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти" это соглашение, подчеркивал он.

"В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", - указывал Йенс Столтенберг.

Столтенберг: Россия имеет пять недель на спасение ракетного договора

При этом он предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее. Конкретного места базирования он, однако, не назвал.

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НАТО, Йенс Столтенберг, Генсек НАТО, Ракетный договор.
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