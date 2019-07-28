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В Барселоне увеличивается количество отмененных авиарейсов

В Барселоне увеличивается количество отмененных авиарейсов
15:25 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Сотрудники аэропорта в Барселоне продолжают забастовку с требованием улучшения условий труда.

В аэропорту Барселоны в воскресенье отменили 73 авиарейса из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Забастовка сотрудников аэропорта продолжается второй день. При этом правительство Испании обязало Iberia предоставлять минимальный уровень услуг.

В субботу из-за забастовки отменили 62 авиарейса. Кроме того, к ним добавилось еще 32, которые отменили из-за плохой погоды в Барселоне.

В аэропорту Барселоны на выходных запланирована забастовка

Сотрудники авиакомпании требуют улучшения условий труда. Сейчас работникам не удалось договориться с руководством об удовлетворении их требований.

Международный аэропорт Барселоны - крупнейший аэропорт Каталонии, второй по величине в Испании после мадридского Барахаса.

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Испания, Забастовка, Аэропорт, Барселона.
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