СМИ: "Северный поток 2" может не быть достроен вовремя из-за Дании

Новости мира: Дания может затормозить запуск Nord Stream 2.

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" необходимо получить в течение ближайших недель, иначе оператор Nord Stream AG просто не успеет достроить газопровод в определенный срок.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

"РФ может не успеть достроить газопровод "Северный поток-2", если Дания не предоставит разрешение на строительство в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.

Запуск второй нитки российского газопровода по сроку должно совпасть с окончанием действующего соглашения на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

"Если в течение следующих нескольких недель мы не получим одобрения от датчан, то не сможем уложиться в срок", – сообщил источник, близкий к оператору проекта компании Nord Stream AG.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Как предполагается, мощность второй ветки "Северного потока-2" составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, протяженность — более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2" из-за возможной потери статуса транзитного государства. Кроме того, противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС в таком случае подсядет на российскую газовую иглу. Дональд Трамп пригрозил заблокировать проект санкциями.