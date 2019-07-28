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МИД выражает протест в связи с визитом Медведева в оккупированный Крым

МИД выражает протест в связи с визитом Медведева в оккупированный Крым
17:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Медведев приехал на "парад кораблей" в Крым. МИД выражает решительный протест.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в оккупированный Россией Крым.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с председателем правительства Российской Федерации Д.Медведевым во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь, который начался 28 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркивают, что указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. В комментарии отмечается, что циничным является цель "визита" – участие в параде оккупационного флота России.

МИД продолжает придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь.

"Попытки российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствам по двусторонним и многосторонним договорам", - подчеркивают в МИД.

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В ведомстве обращают внимание, что вся полнота ответственности за негативные для Автономной Республики Крым и Севастополь последствия временного присутствия на Крымском полуострове российских оккупационных администраций в соответствии с нормами международного права возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта.

Как сообщалось, премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал визит в аннексированный Севастополь 28 и 29 июля. Он уже принял участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота России.

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Дмитрий Медведев, Россия, МИД, Оккупированный Крым.
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