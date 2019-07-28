Пылающая Сибирь: дым добрался до Казахстана

Дым от пожаров в Сибири накрыл ряд регионов Казахстана.

Казахстанские метеорологи зафиксировали в ряде регионов республики превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Сибири, сообщил "Казгидромет".

Согласно сообщению, распространенному в воскресенье, на снимках Земли, полученных со спутников NASA, видно, как с 26 июля расширились очаги возгорания в Сибири, а дымка от этих пожаров распространяется в западном направлении.

Первоначально дымка покрыла Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Костанайскую области и город Нур-Султан, а затем распространилась на Карагандинскую область и на северные районы Алматинской области.

В настоящее время в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областях и городе Нур-Султан "сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе", говорится в сообщении.

"Во всех вышеперечисленных областях наблюдается слабый юго-восточный ветер до 6 м/с, на большей территории без осадков. В Акмолинской области, городе Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской области и Павлодарской областях наблюдается дымка", - сообщили в "Казгидромете".