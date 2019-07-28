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"Группа 4+1" обсудила в Вене способы спасения ядерной сделки с Ираном

"Группа 4+1" обсудила в Вене способы спасения ядерной сделки с Ираном
22:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Представители пяти стран обсудили спасение ядерной сделки.

Заместители министров иностранных дел Ирана и "группы 4+1" - России, Китая, Франции, Великобритании и Германии - провели в воскресенье, 28 июля, в Вене встречу с целью спасения соглашения по ядерной программе ИРИ.

Об этом сообщает австрийский общественный вещатель ORF.

"Атмосфера была конструктивной. Обсуждение прошло хорошо. Не могу сказать, что мы все решили, но есть немало обязательств", - заявил после встречи заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Он также заявил, что Иран продолжит сокращать свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, английская аббревиатура - JCPoA) по ядерной программе Ирана, "пока европейцев не обеспечат интересы Ирана в этом соглашении".

По его словам, участники СВПД в ближайшее время намерены провести встречу на уровне министров, однако пока ее дата не определена.

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Как сообщалось, с 15 мая текущего года Иран официально приостановил выполнение части своих обязательств по условиям СВПД и уведомил об этом все стороны данного международного соглашения, из которого около года назад в одностороннем порядке вышли США. 20 мая Иран объявил об увеличении в четыре раза степени обогащения низкообогащенного урана.

Евросоюз, а также правительства Великобритании, Франции и Германии призвали Иран соблюдать положения СВПД. Этот План действий европейские участники считают основой региональной стабильности и соблюдения международного режима нераспространения ядерного оружия.

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Германия, Китай, Франция, Великобритания, Россия, Иран, СВПД.
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