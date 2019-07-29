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Глава МИД Польши предложил задуматься о расширении "нормандского формата"

Глава МИД Польши предложил задуматься о расширении "нормандского формата"
18:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Чапутович считает, что "нормандский формат" не принес желаемых результатов.

Нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не принес желаемых результатов и его нужно расширить, возможно за счет США и Великобритании.

Такое мнение в понедельник в Варшаве во время встречи с журналистами выразил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Нужно подумать над институтом, который занимался решением этого конфликта. Касательно нашей перспективы "нормандский формат" не принес желаемых результатов, Россия не выполняет Минских договоренностей. Возможно стоит подумать над предложением Президента Украины и расширить "нормандский формат" за счет США и Великобритании", - заявил Чапутович.

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Он выразил мнение, что это может быть хорошим выходом из ситуации в условиях недееспособности "нормандского формата" и отсутствия перспектив.

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Германия, США, Франция, Великобритания, Польша, Россия, Нормандский формат, Яцек Чапутович.
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