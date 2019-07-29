Протесты в Москве: Украина обратилась к Совбезу ООН

Украина призывает Совет Безопасности ООН отреагировать на массовые нарушения прав человека во время акций протеста в Москве на выходных.
Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.
"В эти выходные в Москве произошло масштабное нарушение базовых прав человека - более тысячи участников акций против фальсификации местных выборов были подвергнуты насилию и арестованы силовиками", - пояснили в представительстве.
Украинские дипломаты добавили, что в результате насилия многие люди ранены, а лидер российской оппозиции был госпитализирован.
"Мы призываем Совет Безопасности ООН отреагировать", - заявили дипломаты.
This weekend has witnessed a major crackdown on basic human rights in #Moscow – more than a thousand protesters against fraud in local elections were harassed and arrested by the security forces. Many injured, opposition leader Navalny hospitalized.
We call on #UNSG to react. pic.twitter.com/D00dzUVTNu
— UKR Mission to UN (@UKRinUN) July 29, 2019
Как сообщалось, независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля. Участники протестов недовольны также тем, что много кандидатов, лояльных к мэрии Москвы, идут на выборы не от партий, а как самовыдвиженцы. Проблем с регистрацией у провластных кандидатов нет.
Теперь следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о препятствовании работе избирательной комиссии.
Выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.
В Москве в минувшую субботу планировалась акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Власть ее не согласовала. По данным "ОВД-Инфо", полицейские задержали 1373 лица. В отделах полиции на ночь оставили около 150 задержанных.