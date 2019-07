Протесты в Москве: Украина обратилась к Совбезу ООН

Украина призывает Совет Безопасности ООН отреагировать на массовые нарушения прав человека во время акций протеста в Москве на выходных.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

"В эти выходные в Москве произошло масштабное нарушение базовых прав человека - более тысячи участников акций против фальсификации местных выборов были подвергнуты насилию и арестованы силовиками", - пояснили в представительстве.

Украинские дипломаты добавили, что в результате насилия многие люди ранены, а лидер российской оппозиции был госпитализирован.

"Мы призываем Совет Безопасности ООН отреагировать", - заявили дипломаты.

This weekend has witnessed a major crackdown on basic human rights in #Moscow – more than a thousand protesters against fraud in local elections were harassed and arrested by the security forces. Many injured, opposition leader Navalny hospitalized.

We call on #UNSG to react. pic.twitter.com/D00dzUVTNu

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) July 29, 2019