Протесты в Москве: Украина обратилась к Совбезу ООН

Новости Украины: Украина призывает Совбез ООН отреагировать на насилие в Москве.

Украина призывает Совет Безопасности ООН отреагировать на массовые нарушения прав человека во время акций протеста в Москве на выходных.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

"В эти выходные в Москве произошло масштабное нарушение базовых прав человека - более тысячи участников акций против фальсификации местных выборов были подвергнуты насилию и арестованы силовиками", - пояснили в представительстве.

Украинские дипломаты добавили, что в результате насилия многие люди ранены, а лидер российской оппозиции был госпитализирован.

"Мы призываем Совет Безопасности ООН отреагировать", - заявили дипломаты.

This weekend has witnessed a major crackdown on basic human rights in #Moscow – more than a thousand protesters against fraud in local elections were harassed and arrested by the security forces. Many injured, opposition leader Navalny hospitalized. We call on #UNSG to react. pic.twitter.com/D00dzUVTNu — UKR Mission to UN (@UKRinUN) July 29, 2019

Как сообщалось, независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля. Участники протестов недовольны также тем, что много кандидатов, лояльных к мэрии Москвы, идут на выборы не от партий, а как самовыдвиженцы. Проблем с регистрацией у провластных кандидатов нет.

Теперь следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о препятствовании работе избирательной комиссии.

Выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.

В Москве в минувшую субботу планировалась акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Власть ее не согласовала. По данным "ОВД-Инфо", полицейские задержали 1373 лица. В отделах полиции на ночь оставили около 150 задержанных.