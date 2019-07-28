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МИД Украины осудило нападение на протестующих в Москве

МИД Украины осудило нападение на протестующих в Москве
23:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В МИД Украины осуждают насилие использованное против участников мирного протеста в Москве.

Министерство иностранных дел Украины осудило насилие российских правоохранителей против участников масштабной акции мирного протеста, который прошел в Москве 27 июля.

"В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников масштабной акции мирного протеста, которая состоялась 27 июля 2019 в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой МИД в воскресенье вечером.

В ведомстве отметили, что варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно "удобных кандидатов", доказывает несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренции.

"Такими системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека - на свободу слова и мирный протест - Кремль откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы", – заявили в министерстве.

"Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибегло Кремль в последние дни. Ожидаем такое же решительное осуждение действий российской власти со стороны других представителей нашей европейской и евроатлантической сообщества", – добавили в МИД Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что с каждым годом на протестах в Москве задерживают все больше участников.

Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Москве

"С каждым годом на протестах в Москве задерживают все больше. Страшная русский реальность и арифметика. У Маркса Европой шагал хорошо известный призрак. Чем это закончилось, всем тоже известно. Не уверен, что призрак свободы шагает Россией с легкой ноги, но в Кремле его шаги точно слышат. Некоторые европейские политики аргументировали возвращения РФ в ПАСЕ заботой о российском гражданском обществе. Очень хочется услышать их мнение после вчерашних массовых арестов в Москве, когда большую часть представителей этого гражданского общества бросили за решетку", - написал он в своем аккаунте в Твиттере.

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Украина, Протест, Москва, Кремль, Россия, МИД, РФ.
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