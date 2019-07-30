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Проработал 6 дней: глава МВД Румынии ушел в отставку

Проработал 6 дней: глава МВД Румынии ушел в отставку
15:00 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Глава МВД Румынии ушел в отставку не отработав на должности и недели.

Глава МВД Румынии Николае Мога подал в отставку через шесть дней после назначения на должность на фоне резонансного дела об убийствах девушек-подростков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Hotnews.

"После разговора, который я провел сегодня утром с премьер-министром Виорикой Денчиле, я принял решение уйти с должности министра внутренних дел. Я принял это решение, чтобы сохранить престиж ведомства после плохой работы отдельных его работников, которые были уволены или наказаны" - сказал Мога.

По его словам, в течение шести дней, которые он возглавлял министерство, было сделано все возможное для выявления виновных в деле об убийствах девушек.

"Я верю честным и профессиональным людям в министерстве, что они смогут завершить работу, которую мы начали вместе. Мы должны обеспечить, чтобы такие события больше не повторились в будущем", – сказал Николае Мога.

Он был назначен на должность 24 июля – в день похищения 15-летней Александры Мецешану.

Похищенная девушка на следующий день трижды звонила на номер экстренной службы 112, однако из-за промедления в работе полиции ее местонахождение вовремя не локализовали. Ее останки нашли на следующий день на дворе 66-летнего Георге Динки. Там же были найдены останки другой девушки – 18 летней Луизы Михаэлы Меленку, пропавшей в апреле этого года.

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"Дело Каракал" получило значительную огласку и уже привело к нескольким отставкам в структурах МВД разного уровня.

Предыдущую главу МВД Кармен Дан уволили 16 июля, Николае Мога исполнял обязанности министра до назначения на должность 24 июля.

Кармен Дан не пользовалась популярностью в связи с применением полицией слезоточивого газа в отношении антиправительственной демонстрации, которая прошла 10 августа 2018 года.

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Румыния, МВД Румынии, Николае Мога, Убийство подростков.
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