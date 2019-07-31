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Британец отсидел в тюрьме 50 минут за разбитое окно бывшей

Британец отсидел в тюрьме 50 минут за разбитое окно бывшей
14:15 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: pixabay.com

Новости мира: Житель Великобритании установил рекорд по самому короткому реальному тюремному сроку после разбития окна своей бывшей.

В Британии парень получил рекордно короткий реальный тюремный срок в 50 минут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

23-летний британец из города Портисхед в Сомерсете оказался в суде после того, как разбил окно своей бывшей и скрылся от полиции. Он признал себя виновным в нанесении вреда имуществу, нападении на двух офицеров и побега во время инцидента 30 мая.

Прокурор сообщил, что после ссоры со своей бывшей девушкой парень покинул ее дом и пригрозил бросить кирпич в окно. Позже он вернулся и разбил окно метлой. В 3:30 ночи на место прибыла полиция, но он сумел убежать от офицеров.

Судья отправил парня в тюрьму на 50 минут, заставив его написать в камере письма с извинениями ко всем пострадавшим. Британские СМИ называют тюремный срок самым коротким в истории.

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В письме к бывшей девушке парень написал: "Извини, что разбил твое окно. Это было глупое решение, я не подумал. Я надеюсь, ты сможешь меня простить". В письме к офицерам полиции он отметил, что искренне сожалеет о своих действиях.

Адвокат парня сообщил, что его клиент был под воздействием алкоголя, кокаина и каннабиса, когда делал это. "Ему стыдно за свое поведение. Он говорит, что "вел себя как идиот", - сказал адвокат.

Судья также приговорил парня к тюремному сроку в четыре месяца с отсрочкой на два года и 80 часам неоплачиваемой работы и реабилитации. Кроме того, ему запретили принимать контролируемые наркотические вещества.

"Ты не станешь наркозависимым лентяем", - заявил судья, оглашая приговор.

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Великобритания, Тюрьма, Тюремный срок, Портисхед.
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