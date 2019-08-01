Грузинский лари упал до угрожающего стабильности показателя

Новости мира: Курс грузинского лари достиг угрожающего показателя.

Обменный курс грузинской валюты лари достиг показателя, который может поставить под угрозу стабильность цен.

Об этом заявил Национальный банк Грузии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Нацбанк заявил, что 1 августа продаст $ 40 млн для стабилизации курса. Он подчеркивает, что сейчас курс достиг угрожающего показателя на фоне шоков, связанных с туризмом и негативными ожиданиями, несмотря на положительную внутреннюю и внешнюю макроэкономическую динамику.

В Нацбанке отмечают: готовы к осуществлению интервенций и в ближайшие дни. Если давление на инфляцию, исходя из обменного курса, сохранится, то Национальный банк также намерен ужесточить монетарную политику.

Курс грузинской национальной валюты после стремительного падения в конце июня снова пошел на спад и 31 июля достиг рекордно низкой отметки в 2,97 лари за доллар.

Как отмечается в заявлении, банк считает целесообразным последовательно использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы не произошла материализация рисков.

После июньских протестов в Тбилиси власти РФ, ссылаясь на необходимость защиты российских туристов, с 8 июля запретили прямые полеты в Грузию. Российским туроператорам запретили продажу путевок, а правительству поручили эвакуировать россиян на родину.

По оценке Нацбанка Грузии, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около 200-300 миллионов долларов в течение остального года.

В конце июня Национальный банк Грузии отказался искусственно поддерживать курс лари путем продажи иностранной валюты.