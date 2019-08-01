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Четверг, 01.08.2019
Ракетные пуски КНДР: три страны запросили закрытое заседание Совбеза ООН
Ракетные пуски КНДР: три страны запросили закрытое заседание Совбеза ООН
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Ракетные пуски КНДР: три страны запросили закрытое заседание Совбеза ООН

Ракетные пуски КНДР: три страны запросили закрытое заседание Совбеза ООН
05:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Великобритания, Франция и ФРГ запросили закрытую встречу в Совбезе ООН по КНДР.

Постпредства Великобритании, Франции и Германии запросили провести закрытое заседание в Совбезе ООН по теме Северной Кореи, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, постоянные представительства "европейских стран запросили провести закрытое заседание Совета Безопасности ООН" в связи с пусками баллистических ракет КНДР.

Согласно данным южнокорейских военных, КНДР в среду утром испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Шесть дней назад Северная Корея также осуществила пуски двух аналогичных баллистических ракет в том же районе.

В Сеуле сообщили о новом запуске ракет в КНДР

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее проводить пуски ракет с использованием баллистических технологий.

Как отмечают наблюдатели, серия ракетных пусков происходит в то время, как Вашингтон стремится возобновить переговоры на рабочем уровне с Пхеньяном по денуклеаризации.

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Все по теме:

Германия, Франция, Великобритания, КНДР, ООН, Совбез ООН, Денуклеаризация.
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