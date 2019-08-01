Германия больше не будет выплачивать Польше репарации

Новости мира: Глава МИД Германии заявил о завершении выплат репараций Польше за нанесенный вред во время Второй мировой войны.

Германия считает исчерпанной тему выплаты Польше репараций за потери в годы Второй мировой войны.

Об этом в Варшаве на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем заявил его немецкий коллега Хайко Маас, передает корреспондент Укринформа,

“С юридической точки зрения это дело для нас (немцев - ред.) закрыто”, - заявил Маас.

Однако он добавил, что в плане исторической памяти и моральной ответственности немцев за преступления против поляков это дело никогда не будет закрыто”.

В этом контексте Маас поблагодарил Чапутовича за приглашение в Варшаву на официальные мероприятия по случаю 75-летия начала Варшавского восстания, которое отмечается 1 августа.

В свою очередь глава польской дипломатии подчеркнул, что Варшаве и Берлину не следует избегать сложных вопросов в двусторонних отношениях, среди которых и тема репараций. По его словам, поляки ощущают “определенную несправедливость”, считая, что не получили должной компенсации за ущерб, нанесенный немцами в годы войны.

Чапутович сообщил, что МИД сейчас ожидает результаты работы депутатской группы по оценке потерь Польши в годы Второй мировой войны, и это будет основанием для дальнейшей дискуссии по данному поводу.

Как сообщалось, председатель депутатской группы по оценке потерь Польши в годы Второй мировой войны Аркадиуш Мулярчик заявил, что его страна имеет право требовать компенсацию от Германии в размере 850 млрд долларов за уничтоженное имущество и людей, убитых во время Второй мировой войны.

Ранее Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных компенсаций, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году. Впрочем, представители польской власти не согласны с этим утверждением.