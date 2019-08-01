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Четверг, 01.08.2019
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Экс-премьер Молдовы выйдет из тюрьмы раньше срока

Экс-премьер Молдовы выйдет из тюрьмы раньше срока
15:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: Срок наказания Влада Филата сократили на 685 дней.

Суд в Кишиневе сократил на 685 дней срок лишения свободы бывшему премьер-министру Молдавии Владу Филату, сообщило Realitatea.md со ссылкой на источники в суде. Предполагается, что скоро это решение будет опубликовано.

Филата арестовали в октябре 2015 года, а летом 2016 года его приговорили к девяти годам тюрьмы с конфискацией имущества за коррупцию и банковское мошенничество. Суд признал, что он получил взятку в $250 млн от предпринимателя Илана Шора. С учетом пребывания под стражей до суда Филат отбыл почти четыре года из назначенного срока. Также в его отношении продолжается расследования дела об отмывании.

Экс-премьер пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его прав на свободу и личную неприкосновенность, а также на неприкосновенность частной жизни. Страсбургский суд вынес заключение о нарушении его прав за время содержания под стражей. Кишиневский суд сократил Филату срок с учетом решения ЕСПЧ и положения УПК Молдавии о том, что содержание в бесчеловечных или унизительных условиях на протяжении не менее десяти дней, дает человеку право на сокращение тюремного наказания или на компенсацию.

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Филат считает свое преследование политическим. По версии его защиты, его уголовные дела инспирировал лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк, который контролировал молдавскую юстицию и в июне покинул страну после перехода его партии в оппозицию.

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Молдова, Влад Филат, Премьер-министр.
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