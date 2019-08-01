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Глава Минфина Британии: Наша экономика сильна в своей основе

Глава Минфина Британии: Наша экономика сильна в своей основе
16:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Министерство финансов Великобритании готово к "жесткому" Brexit.

Экономика Великобритании достаточно устойчива, чтобы справиться с последствиями возможного выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем, заявил глава британского Минфина Великобритании Саджид Джавид.

"Наша экономика сильна в своей основе, так что сегодня мы можем многое выбирать. Мы можем, например, выбрать, инвестировать ли в школы, наши больницы, великолепную полицию, но мы также можем готовиться к выходу из ЕС. И если это будет означать выйти (из ЕС - ред.) без сделки, то это именно то, что мы сделаем", - цитируют Джавида британские СМИ.

"Мы говорили ясно: мы хотим соглашения, но это должно быть другое соглашение, хорошее соглашение, отменяющее этот недемократический "бэкстоп", и если мы не можем убрать этот "бэкстоп", тогда нам нужно покидать (ЕС - ред.) без соглашения, и мы будем готовы сделать это", - отметил министр.

В Шотландии не верят словам Джонсона о Brexit с соглашением

Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что сделка с Брюсселем, достигнутая его предшественницей Терезой Мэй, нежизнеспособна. В свою очередь глава МИД королевства Доминик Рааб указывал, что Лондон ускоряет подготовку к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию - без соглашения с Брюсселем.

"Страховочный план", или "бэкстоп", является одной из ключевых частей соглашения Британии с ЕС и входит в ту часть договоренностей, к переговорам по которым ЕС возвращаться отказывался. План касается границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией, он должен обеспечивать "прозрачность" границы между этими субъектами, что является важным экономическим и политическим вопросом как для ЕС, так и для Великобритании.

Джонсон назвал условие для избежания "жесткого" Brexit

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией.

Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС. Борис Джонсон тоже подчеркивал необходимость отмены "страховочного плана".

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Жесткий Brexit.
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