В "Союз безопасности" ЕС внесены новые строгие правила

Новости мира: В ЕС вступили в силу новые более строгие правила в отношении взрывчатки и финансированием терроризма.

Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг об очередных шагах в реализации своего проекта "Союза безопасности", вводя более строгие правила в отношении взрывчатых веществ в ЕС и борьбы против финансирования терроризма.

"Новые правила теперь должны быть учтены в национальных законодательствах государств-членов ЕС", - сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

В материалах ЕК отмечается, что вступили в силу более строгие европейские правила по прекурсорам взрывчатых веществ. Они призваны способствовать предупреждению подготовки террористических актов, ограничивая доступ к опасным веществам при одновременном усилении контроля над продажей опасных химикатов, которые могут быть использованы для изготовления самодельных взрывных устройств.

Новые меры, в частности, направлены на упорядочение торговли опасными веществами, в том числе через интернет, на ограничение доступа к ним для широкой публики путем выдачи специальных лицензий и улучшение обмена информацией между соответствующими предприятиями и национальными властями государств-членов.

Также в четверг вступили в силу новые правила, облегчающие полиции и судебным органам трансграничный доступ в ЕС к финансовой информации во время уголовных расследований. Эти новые меры заключаются, в частности, в том, чтобы позволить структурам, ведущим борьбу против коррупции и отмывания денег, иметь прямой доступ к важной банковской информации других стран Евросоюза.

Как сообщают в Брюсселе, будет также обеспечено более тесное сотрудничество между соответствующими национальными службами, Европолом и подразделениями финансовой разведки при надежных гарантиях защиты данных в соответствии с Хартией основных прав Европейского союза.