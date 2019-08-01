Скачать
Четверг, 01.08.2019
В Минобороны заявили о полном финансировании армии
В Минобороны заявили о полном финансировании армии
Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием
Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника

В "Союз безопасности" ЕС внесены новые строгие правила

В "Союз безопасности" ЕС внесены новые строгие правила
19:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В ЕС вступили в силу новые более строгие правила в отношении взрывчатки и финансированием терроризма.

Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг об очередных шагах в реализации своего проекта "Союза безопасности", вводя более строгие правила в отношении взрывчатых веществ в ЕС и борьбы против финансирования терроризма.

"Новые правила теперь должны быть учтены в национальных законодательствах государств-членов ЕС", - сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

В материалах ЕК отмечается, что вступили в силу более строгие европейские правила по прекурсорам взрывчатых веществ. Они призваны способствовать предупреждению подготовки террористических актов, ограничивая доступ к опасным веществам при одновременном усилении контроля над продажей опасных химикатов, которые могут быть использованы для изготовления самодельных взрывных устройств.

Новые меры, в частности, направлены на упорядочение торговли опасными веществами, в том числе через интернет, на ограничение доступа к ним для широкой публики путем выдачи специальных лицензий и улучшение обмена информацией между соответствующими предприятиями и национальными властями государств-членов.

Также в четверг вступили в силу новые правила, облегчающие полиции и судебным органам трансграничный доступ в ЕС к финансовой информации во время уголовных расследований. Эти новые меры заключаются, в частности, в том, чтобы позволить структурам, ведущим борьбу против коррупции и отмывания денег, иметь прямой доступ к важной банковской информации других стран Евросоюза.

Как сообщают в Брюсселе, будет также обеспечено более тесное сотрудничество между соответствующими национальными службами, Европолом и подразделениями финансовой разведки при надежных гарантиях защиты данных в соответствии с Хартией основных прав Европейского союза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, Терроризм, ЕК, Союз безопасности, Финансирование терроризм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
02 День ангела Евгении: значение имени и поздравления
03 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Лунный календарь стрижек на август 2019: когда лучше стричься
05 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Хилько с поста главы УСБУ в Запорожской области
Зеленский уволил главу УСБУ в Запорожской области
Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Афиша интересных событий в Украине на 3-4 августа
Афиша интересных событий в Украине на 3-4 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь