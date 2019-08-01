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В ОНН в связи с прекращением ДРСМД призывают РФ к соблюдению СНВ-3

В ОНН в связи с прекращением ДРСМД призывают РФ к соблюдению СНВ-3
22:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В ООН обеспокоены прекращением ДРСМД и призывают Россию продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг призвал Россию и США продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

"Я решительно призываю США и Российскую Федерацию продлить так называемый договор СНВ-3", - сказал Гутерриш, выступая на пресс-конференции.

Генсек ООН также выразил обеспокоенность в связи со скорым прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал Россию и США достигнуть соглашения.

"Я обеспокоен растущей напряженностью между государствами, обладающими ядерным оружием", - сказал он, говоря, в частности, о ДРСМД.

"Договор о РСМД - это знаменательное соглашение, которое способствовало стабилизации Европы и окончанию "холодной войны", - добавил он. По словам Гутерриша, когда это соглашение 2 августа прекратит существование, это не сделает мир более безопасным.

"Стороны должны избежать дестабилизирующих событий и в срочном порядке достигнуть соглашения по новому общему пути к международному контролю над вооружениями", - сказал Гутерриш.

Генсек НАТО о ДРСМД: Мы всё ещё призываем Россию

Действие десятилетнего договора СНВ-3 между Россией и США истекает в 2021 году. Вопрос его возобновления встал особенно остро после того, как госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля. США затем неоднократно заявляли, что готовы обсуждать с Россией вопрос продления СНВ-3.

Вместе с тем советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил на днях, что договор по СНВ между США и Россией, вероятно, не будет продлеваться.

В свою очередь российская сторона выступает за очередную пролонгацию договора.

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США, Россия, ООН, Генсек ООН, СНВ-3, Антониу Гутерриш, ДРСМД.
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