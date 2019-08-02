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Почти полсотни генералов и адмиралов Турции уйдут в отставку в конце месяца

Почти полсотни генералов и адмиралов Турции уйдут в отставку в конце месяца
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Эрдоган отправил в отставку полсотни генералов и адмиралов.

Четырнадцать генералов и адмиралов Вооруженных сил Турции с 30 августа будут повышены в воинских званиях, генеральские звания получат 40 полковников; 48 генералов и адмиралов уйдут в отставку.

Соответствующее решение было объявлено после заседания Высшего военного совета, которое состоялось в четверг в Анкаре под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"С 30 августа 2019 г. в воинских званиях будут повышены 14 генералов и адмиралов. Срок пребывания в звании был продлен на два года 313 полковникам. 40 полковников получат генеральские звания", - сообщил по итогам заседания Высшего военного совета представитель президента Турции Ибрагим Калин.

Кроме того, было принято решение о выходе в запас военнослужащих высшего офицерского состава.

"Один генерал был отправлен на пенсию по достижении им возрастного предела, еще 47 генералов и адмиралов завершат свою действительную службу по кадровым причинам", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, сейчас количество генералов и адмиралов - 241, по состоянию на 30 августа 2019 г. это число составит 233.

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В заседании Высшего военного совета принимали участие: вице-президент Фуат Октай, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр юстиции Абдулхамит Гюль, глава Министерства внутренних дел Сулейман Сойлу, глава Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национального образования Зия Сельчук , начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутных войск Умит Дюндар, командующий Военно-морских сил Аднан Озбал и командующий Военно-воздушных сил Турции Хасан Кючюкакьюз.

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Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Ибрагим Калин.
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