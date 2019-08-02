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Борьба с оттоком кадров: Польша отменила налог на доходы для молодежи

Борьба с оттоком кадров: Польша отменила налог на доходы для молодежи
06:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости мира: В Польше отменили налог на доходы физлиц для молодежи, чтобы остановить эмиграцию.

В Польше отныне не будет налога на доходы физических лиц для молодых работников, которые получают меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год. Об этом передает УНН со ссылкой на DW.

Налог уменьшился для молодых работников с 18% до нуля. Отмечается, что такое решение ранее принял польское правительство, чтобы остановить выезд граждан из страны. Ожидается, что такое решение позволит увеличить доходы около двух миллионов граждан.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется, что это "предотвратит дальнейшие потери, обескровливание населения, особенно больно для нации, общества, когда речь идет о молодом поколении".

Моравецкий добавил, что с момента вступления Польши в Европейский союз в 2004 году из страны выехали около полутора миллиона поляков - это почти население Варшавы. По другим данным, страну покинули около двух миллионов граждан Польши.

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DW отмечает, что по результатам недавних опросов уже 15% поляков заявили, что готовы вернуться в родную страну. Больше всего положительных ответов по возврату было получено от тех граждан Польши, которые сейчас проживают в Великобритании.

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Мигранты, Польша, Налог, Молодежь, Заробитчане.
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