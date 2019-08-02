У Джонсона установлены часы с обратным отсчетом до Brexit

Новости мира: В резиденции премьер-министра Англии установлены часы с обратным отсчетом до Brexit.

В резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились часы с обратным отсчетом до даты выхода Британии из Евросоюза (Brexit).

Об этом сообщает Mirror.

"Цифровые часы были доставлены в (резиденцию Джонсона на улице Даунинг-стрит, 10 - ред.) сегодня — за 91 день до того, как премьер-министр заявил, что мы выйдем из ЕС, "сделаем это или умрем"", - говорится в сообщении газеты.

Аналогичные часы установили и в офисе правящей Консервативной партии.

Часы отсчитывают секунды и минуты, оставшиеся до 23:00 31 октября по британскому времени — именно тогда наступит Brexit. По среднеевропейскому времени это произойдет в полночь 1 ноября.

Устройство имеет четыре "окошка", где отображается количество дней, часов, минут и секунд, оставшихся до выхода Британии из ЕС.

Подобная модель часов продается в Интернете за £587 ($710).

Как известно, Британия должна выйти из состава Европейского Союза 31 октября 2019 года.