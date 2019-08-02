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Россия требует от Британии дать доступ к Скрипалям

Россия требует от Британии дать доступ к Скрипалям
16:19 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В РФ требуют от Британии предоставить доступ к "исчезнувшим" после отравления Скрипалям.

Посольство РФ в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании с требованием прояснить судьбу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые якобы исчезли после инцидента в Солсбери.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Посольство продолжает добиваться от британских властей исчерпывающей информации и выполнения всех своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к нашим гражданам и оказания правовой помощи в рамках действующей нормативной базы", - говорится в заявлении посольства, в которой подчеркивается, что по этом деле "на сегодняшний день продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот".

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"В очередной раз призываем британские власти вернуться в международное правовое поле с тем, чтобы ответить на главные вопросы: какова судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Британии больше года назад, кто на самом деле стоит за их отравлением и исчезновением, каким образом проходило их лечение, действительно ли британские правоохранительные органы заинтересованы в поиске правды о событиях и официальные результаты этого расследования", - заявили в посольстве.

Сергей Скрипаль - бывший офицер российской военной разведки, который одновременно работал на британские разведывательные службы. Он и его дочь Юлия были найдены без сознания в марте 2018 года после отравления нервнопаралитическим веществом. Оба в результате выжили.

В ответ США и европейские страны выслали десятки российских дипломатов, а США в августе 2018 года ввели первый раунд санкций против России.

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Великобритания, Россия, Солсбери, Дело Скрипалей.
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