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В Турции 92 тыс сирийцев получили гражданство

В Турции 92 тыс сирийцев получили гражданство
04:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Около 92 тыс сирийцев получили турецкое гражданство.

Турция предоставила гражданство 92 тысячам сирийцев, из них почти половина - дети.

Об этом рассказал министр внутренних дел Сулейман Сойлу на встрече с журналистами в Анкаре, сообщает корреспондент Укринформа.

«92 тысячи 280 сирийцев, включая детей, получили гражданство. 47 тысяч из них - взрослые, 45 тысяч 280 детей. Большинство из них - учителя, инженеры и другие квалифицированные работники, которые могут наладить собственную жизнь», - сказал министр.

В общей сложности из всех сирийцев, которые находят убежище в Турции, 64 процента перебрались из Алеппо и Идлиба.

По его словам, большинство из граждан Сирии, которые сейчас находятся в Турции, планируют вернуться, когда в стране закончится война.

«Значительная часть сирийцев вернётся. По результатам наших исследований и опросов, 65-70% говорят, что вернутся сразу, когда Сирия будет безопасна. Я думаю, что это будет эффект бабочки и больше людей вернется», - поделился информацией руководитель МВД.

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Сейчас, по его словам, прекращена регистрация граждан Сирии в Стамбуле.

«В настоящее время официально зарегистрировано 547 тыс. сирийцев, они имеют право на проживание в Стамбуле. Мы не регистрируем новых, только в случае вступления в вузы, открытия серьезного бизнеса или когда речь идет о проблемах со здоровьем. С начала года в Стамбуле по гуманитарным причинам зарегистрировано 7 тысяч человек», - сказал министр.

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Сирия, Беженцы, Турция, Сирийцы.
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