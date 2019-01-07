ЕС будет перечислять помощь беженцам в Турции на карточки

Новости мира: Более 1,5 млн беженцев, которые находятся на территории Турции, получат адресную помощь от Европейского Союза.

Сообщение об этом размещено на сайте Европейской Комиссии.

«Гуманитарная помощь ЕС для Турции приносит ощутимые результаты для наиболее уязвимых групп беженцев. Сеть чрезвычайного социальной защиты предоставляет им ежемесячные переводы наличными через дебитные карточки, с помощью которых беженцы могут купить товары, в которых больше всего нуждаются – еду, медикаменты или оплатить арендную плату», – говорится в сообщении.

Еще одна базовая программа предусматривает целевые денежные переводы на нужды образования. Преимуществами этой программы смогут воспользоваться семьи более чем 410 тыс. детей, регулярно посещающих школу.

По сообщению, в 2019 году ЕС продолжит оказывать гуманитарную помощь беженцам в Турции. С этой целью предусмотрено выделение €640 млн, из которых 80 млн будут направлены именно на нужды предоставления доступа к образованию в чрезвычайных обстоятельствах.

Упомянутое финансирование является частью второго транша в €3 млрд, которые ЕС направляет на гуманитарные и другие нужды Центра беженцев в Турции.