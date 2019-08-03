Президент Польши определился с датой проведения выборов парламента

Новости мира: Дуда определился с датой парламентских выборов в Польше.

Президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы парламентские выборы в Польше состоялись 13 октября.

Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat News.

"Думаю, что поляки хотят как можно меньше этой борьбы, в связи с чем срок будет как можно быстрее. Я действительно предложил ЦИК дату 13 октября",- заявил Дуда.

По его словам, в ЦИК дадут быстрый ответ, значит официально он назначит выборы, вероятно, на следующей неделе.

Президент РП отметил, что в таком случае официальная парламентская избирательная кампания, которая начнется в сентябре, продлится недолго.

Как известно, Дуда для назначения осенних парламентских выборов имеет на выбор пять возможных сроков: быстрее всего – 13 октября, самое позднее – 10 ноября.

По последним социологическим опросам, правящая в Польше партия Право и Справедливость (PiS) по состоянию на сегодня снова побеждает в выборах, получая более 41% голосов избирателей. Следующая за лидером – оппозиционная Гражданская коалиция может рассчитывать на 25% голосов избирателей.