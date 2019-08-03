Скачать
Суббота, 03.08.2019
Зеленский об увольнении Богдана: Мы не держимся за кресла, могу еще раз повторить
Зеленский об увольнении Богдана: Мы не держимся за кресла, могу еще раз повторить
Разумкова предложат на должность спикера ВР
Разумкова предложат на должность спикера ВР
Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
Квалификация Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
Новый проект: Оля Фреймут показала фото в национальном костюме
Новый проект: Оля Фреймут показала фото в национальном костюме

Президент Польши определился с датой проведения выборов парламента

Президент Польши определился с датой проведения выборов парламента
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дуда определился с датой парламентских выборов в Польше.

Президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы парламентские выборы в Польше состоялись 13 октября.

Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat News.

"Думаю, что поляки хотят как можно меньше этой борьбы, в связи с чем срок будет как можно быстрее. Я действительно предложил ЦИК дату 13 октября",- заявил Дуда.

По его словам, в ЦИК дадут быстрый ответ, значит официально он назначит выборы, вероятно, на следующей неделе.

Президент РП отметил, что в таком случае официальная парламентская избирательная кампания, которая начнется в сентябре, продлится недолго.

Польша поддержала выход США из ДРСМД

Как известно, Дуда для назначения осенних парламентских выборов имеет на выбор пять возможных сроков: быстрее всего – 13 октября, самое позднее – 10 ноября.

По последним социологическим опросам, правящая в Польше партия Право и Справедливость (PiS) по состоянию на сегодня снова побеждает в выборах, получая более 41% голосов избирателей. Следующая за лидером – оппозиционная Гражданская коалиция может рассчитывать на 25% голосов избирателей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Парламентские выборы, Анджей Дуда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
02 Итоги 2 августа: Зеленский в Ивано-Франковске, отставка Богдана, дело ОАСК и крах ДРСМД
03 Нехватка витамина D: эти симптомы могут говорить о его дефиците
04 Украинский дипломат рассказал в ООН историю убитого школьника Степана Чубенко
05 Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК признала избранными еще 31 депутата
ЦИК признала избранными еще 31 депутата
Одессу затопило: на улицах много воды, а на дорогах - заторы
Одессу затопило: на улицах много воды, а на дорогах - заторы
Протесты в Москве: уже более 300 задержанных
Протесты в Москве: уже более 300 задержанных
Иванка Трамп умилила нежным фото своих сыновей
Иванка Трамп умилила нежным фото своих сыновей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь