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В Вене инициируют проведение реформы парковки

В Вене инициируют проведение реформы парковки
02:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Вене пройдет реформирование системы парковки.

Мэр Вены Михаэль Людвиг заявил о необходимости проведения реформы управления сферой парковки автомобилей в городе.

В частности, речь идет о системе так называемых парковочных наклеек (Parkpickerl), которые выдаются водителям в районе их проживания и разрешают им длительное парковки только в пределах своего района, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

"Я вижу для себя, что нужно рассматривать не просто границы районов, а зоны, близкие к жизненной ситуации людей, например, от места проживания до школы. Однако это должно быть тесно согласовано с районами, и законы должны быть адаптированы. Я готов к обсуждению. Вижу при этом не просто район, а город как живой организм в целом. Диджитализация может значительно помочь в более индивидуальном планировании", - заявил Людвиг.

По словам мэра, нужно найти более гибкое и простое решение. В частности, он высказался за введение так называемых "индивидуализированных" Parkpickerl, в зависимости от жизненной ситуации жителей отдельных районов. При этом Людвиг не поддержал идею введения парковочных разрешений для резидентов Вены с действием по всей территории столицы.

Сейчас в Вене в 19 из 23 районов – за исключением районов Гинцинг, Флоридсдорф, Донауштадт и Лизинг – введены так называемые "всеохватывающие кратковременные зоны парковки". При этом правила парковки в зонах отдельных районов могут отличаться от других – например, как по максимальному времени пребывания (от 2 до 3 часов), так и по времени их работы (с 9.00 до 22.00 или с 9.00 до 19.00). В то же время, для жителей этих районов существует возможность платно оформить разрешение на длительное парковки (Parkpickerl), который выдается на период от 3 до 24 месяцев и позволяет парковаться в своем районе в то время, которое им необходимо. Между тем, такое разрешение действует только в пределах своего района, за исключением отдельных случаев, когда оно распространяется на некоторые улицы соседнего района.

В то же время, в отдельных районах существуют парковочные места только для резидентов, которые нельзя занимать даже если у водителя есть действительный парковочный талон. Также отдельные правила действуют в отношении парковки на так называемых "торговых улицах", где максимальное разрешенное время стоянки составляет 1,5 часа для всех водителей, в т.ч. тех, кто имеет Parkpickerl.

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Плата за парковку в зонах кратковременной стоянки автомобилей является обязательной (за исключением жителей города, которые имеют Parkpickerl и останавливаются в своем районе проживания). При этом, парковочный талон нужно иметь уже с первой минуты парковки. Первые 15 минут стоянки являются бесплатными, однако, и для этого нужно иметь соответствующий бесплатный талон на 15 минут. Платные парковочные талоны существуют на 30 мин, 1 час, 1,5 и 2 часа. Стоимость за 30 минут – 1,05 евро. На улицах города нет парковочных автоматов, поэтому талоны нужно иметь заранее – их можно купить в табачных киосках, на заправках, пунктах продажи билетов "Венских линий" или соответствующих автоматах, или же осуществить оплату с помощью мобильного телефона.

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Мэр, Вена, Реформа, Парковка, Михаэль Людви.
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