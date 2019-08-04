Аэропорт Анталии в июле каждый час принимал по 20 самолетов

Новости мира: Аэропорт Анталии в июле принимал за час примерно 20 самолетов.

На протяжение июля наблюдалось пиковое посещения туристами юга Турции, что также имело непосредственное влияние на работу аэропорта в Анталии - авиагавань каждый час принимала по 20 самолетов.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает корреспондент Укринформа.

«В период с 1 до 30 июля 2019 года в аэропорту Анталии приземлились 14 282 самолета, из них 12 094 - международные рейсы, 2 188 - внутренние. В среднем за час в аэропорту приземлялись 20 самолетов», - говорится в сообщении.

За тот же период из аэропорта вылетели 12 112 международных рейсов и 2 120 внутренних, в общем 14 232 вылета.

Общее число взлетов и приземлений за прошлый месяц – 28 514.

В прошлом месяце аэропорт установил собственный рекорд по обслуживанию иностранных пассажиров - 92 334 человека в сутки. В июле в Анталию по воздуху прибыло 2 млн 450 тыс. 650 иностранцев.

Напоминаем, украинцы заняли третье место по посещению турецкой Анталии за последние 5 лет.