Советник Джонсона: Парламент не сможет помешать Brexit

Новости мира: Советник Джонсона Доминик Каммингс заявил, что парламент не сможет помешать Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет добиться выхода страны из Евросоюза без предварительного соглашения до 31 октября даже в случае, если большинство членов палаты общин вынесет его правительству вотум недоверия.

Об этом заявил советник Джонсона Доминик Каммингс, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Напомним, ранее парламент неоднократно отклонял условия, которые в прошлом премьеру, Терезы Мэй, удалось согласовать с Брюсселем.

Палата общин сможет вынести вотум недоверия Джонсону в сентябре, когда возобновятся заседания. В таком случае, будут назначены внеочередные выборы. Однако, премьер-министр может назначить голосования на дату после 31 октября, отметил Каммингс. Он также выразил уверенность, что на выборах победит Консервативная партия.