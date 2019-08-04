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ЕС выставил России требование относительно задержаний в Москве

ЕС выставил России требование относительно задержаний в Москве
15:39 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Европейский союз осуждает жестокие задержания протестующих в Москве.

Евросоюз призывает российские власти освободить протестующих, задержанных во время акции протеста в Москве 3 августа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Право на свободу собраний и выражения мнений является основой демократии без каких-либо попыток замалчивать представителей оппозиции. ЕС ожидает немедленного освобождения более 600 мирных протестующих, задержанных полицией в Москве во время демонстрации за честные местные выборы", - написала Косьянчич в Twitter.

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3 августа в Москве прошла очередная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Она имела формат прогулки по Бульварному кольцу и не была согласована с властями.

Полиция сообщила, что в акции приняли участие около 1500 человек, из них 600 были задержаны. Правозащитники оценили число задержанных в 828 человек. Из них не менее 19 человек остались в полиции на ночь.

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ЕС, Москва, Россия, Протесты, Задержания, Мосгордума.
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