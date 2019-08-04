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Мальта приняла немецкое спасательное судно с 40 мигрантами на борту

Мальта приняла немецкое спасательное судно с 40 мигрантами на борту
18:29 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Telegraf-EPA

Новости мира: Мальта разрешила сойти на берег мигрантам с немецкого спасательного судна.

40 спасенных в Средиземном море мигрантов, находящихся на немецком спасательном судне Alan Kurdi, смогут сойти на берег на Мальте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил, что немецкое правительство и Еврокомиссия уже договорились об их дальнейшем распределении между другими странами ЕС.

Ни один из мигрантов не останется на Мальте, добавил Мускат. Впрочем, пока не сообщают, какие именно страны примут спасенных.

Премьер Мальты сказал, что мигрантов с Alan Kurdi за пределами территориальных вод страны должны пересадить на мальтийское военное судно, и доставить их в порт.

Немецкая организация Sea-Eye, которой принадлежит Alan Kurdi, уточнила, что мигранты покинули судно в первой половине дня 4 августа.

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Судно Alan Kurdi спасло 40 человек с лодки у берегов Ливии. Большинство из них происходят из Камеруна и Кот-д'Ивуара. Среди спасенных - младенец, двое детей и двое беременных. Sea-Eye отправила несколько запросов на прием судна в разные страны, однако не получила ответа.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил Alan Kurdi заходить в территориальные воды страны. Он указал на то, что судно принадлежит немецкой неправительственной организации, а потому там знают, куда оно может плыть, но ни в коем случае не к берегам Италии. После этого корабль взял курс в сторону Мальты.

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Мигранты, ЕС, Мальта, Alan Kurdi.
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