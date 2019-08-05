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МИД Чехии обеспокоено повторными задержаниями в Москве

МИД Чехии обеспокоено повторными задержаниями в Москве
01:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: МИД Чехии: Путинская Россия сегодня снова показала свое истинное лицо.

Министерство иностранных дел Чехии обнародовало заявление, в котором выразило «обеспокоенность повторным массовым заключением мирных демонстрантов в Москве».

В обнародованном в твиттере заявлении чешский МИД «призывает российские власти уважать базовые права и свободы человека».

Чешское министерство также призывает Россию «в связи с близкими выборами в местные органы отнестись с уважением к обязательствам, вытекающих из членства России в ОБСЕ».

 С критическими заявлениями относительно массовых задержаний демонстрантов в Москве выступил также ряд чешских политиков, в частности, Иржи Поспишил – председатель проправой политической партии ТОР 09, одной из самых молодых на чешской политической сцене.

«Путинская Россия сегодня снова показала свое истинное лицо. Полиция грубо арестовала людей за то, что они хотят иметь свободные и незаманипулированные выборы. Это не демонстрация силы, а слабости. Силу проявили те, кто вышел протестовать», – говорится в заявлении председателя чешской партии ТОР 09.

Напоминаем, массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Несогласованная акция протеста, которая состоялась в субботу, 27 июля, завершилась задержанием 1,4 тыс. лиц.

Еще раньше, 20 июля, прошла одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова, это мероприятие было согласовано столичными властями. По данным полиции, участие в нем приняли 12 тыс. лиц. количество участников акции - более 22 тыс. лиц.

Акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму проходила 3 августа в формате «прогулки» Бульварным кольцом Москвы.

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Протест, Митинг, Москва, Россия, Чехия, РФ, Задержания.
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